Ucraina, cancelliere tedesco Scholz a colloquio con Zelensky

Kiev, 14 feb. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato a Kiev per un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel tentativo estremo di favorire una de-escalation della crisi in Ucraina. E mentre il governo ucraino ha chiesto un incontro urgente e spiegazioni alla Russia sul dispiegamento di oltre 100.000 soldati ai suoi confini, martedì Scholz sarà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

Una fonte del governo tedesco ha definito “la situazione molto critica, molto pericolosa”.

La Germania gioca un ruolo centrale nella mediazione del conflitto nell’Ucraina orientale, o guerra del Donbass, un conflitto appoggiato dai separatisti russi che ha già causato oltre 14.000 morti. Ma allo stesso tempo le relazioni d’affari della Germania con la Russia e la dipendenza dalle importazioni di gas russo preoccupano i leader pro-Occidente di Kiev e l’amministrazione Biden.

