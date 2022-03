Ucraina: Candiani (Lega), 'Stato sostenga comuni su spese accoglienza'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Serve al più presto un intervento serio del governo per garantire supporto economico ai Comuni per le spese di accoglienza dei minori non accompagnati in fuga dall’Ucraina". Così in una nota il senatore Stefano Candiani della Lega.

"Come Lega invitiamo il Ministro Lamorgese ad agire subito per evitare che la situazione possa precipitare, istituendo un fondo con cui coprire i costi dei minori non accompagnati ucraini giunti in Italia ed evitando anche questa volta di porre tutto sulle spalle dei Comuni. In questo senso la circolare diffusa dalla Questura di Varese, che scarica sui comuni ogni onere, lancia segnali preoccupanti per i nostri enti locali".

"Se si dovessero fare carico anche di questi costi, alcuni rischiano seriamente il default.

Scaricare i costi di mantenimento dei minori non accompagnati sui Comuni non rischia solo di farne saltare i bilanci ma anche di punire, nei fatti, le amministrazioni che con generosità si sono adoperate per soccorrere i minori ucraini in fuga dalla guerra. I comuni sono già in difficoltà per i rincari dell’energia, senza bisogno di questo ulteriore macigno sulle spalle. Perdere tempo in questo momento cruciale sarebbe una scelta sciagurata ed incomprensibile, quindi riteniamo urgente intervenire al più presto”.