Ucraina, cani e gatti salvati dall'alluvione trovano una nuova casa

Roma, 16 giu. (askanews) – Alcuni possono riabbracciare i loro padroni rintracciati sui social. Altri hanno già trovato una nuova casa, qualcuno aspetta con ansia. Cani, gatti e altri animali salvati dai volontari nella regione di Kherson, in Ucraina, dove la rottura della diga di Kakhovka ha causato massicce inondazioni nei giorni scorsi, sono stati portati in un rifugio per animali a Kiev che ha aperto in un padiglione del centro espositivo.

“I gattini vengono da Kherson, dalla zona di Kherson. Sono in attesa di una famiglia. Anche se sono già tutti prenotati” spiega Iryna Podvoiska, direttrice del rifugio.

“In una settimana, da quando abbiamo iniziato, abbiamo già fatto adottare più di 100 animali. Abbiamo aperto le porte solo a causa della tragedia della centrale idroelettrica di Kakhovka. La mattina ci siamo svegliati e abbiamo avuto una telefonata con i co-fondatori. Poi abbiamo deciso che dovevamo aprire le nostre porte. Poiché la tragedia è su larga scala, molti animali hanno bisogno di aiuto. E noi possiamo fornirlo perché abbiamo esperienza e lo spazio”.

La priorità, spiega, è rintracciare i proprietari, ma dove non si riesce la cosa importante è affidarli a qualche famiglia desiderosa di dargli affetto.