Ucraina: capodelegazione Fi a Bruxelles a Weber, Cav ha sempre difeso Kiev'**

(Adnkronos) – "Per Fi e Berlusconi parlano i fatti. Le posizioni sull'Ucraina sono le medesime e sono quelle di totale appoggio alla linea del governo italiano, dell'Europa, della Nato e degli Stati Uniti e Russia, posizioni espresse con 6 voti chiari e netti in favore dell'invio di armi, per difendere l'Ucraina dall'invasione russa''. Lo sottolinea in una dichiarazione il capo delegazione di Fi al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, dopo la decisione di Weber di non partecipare a un convegno a Napoli a seguito delle ultime frasi di Silvio Berlusconi sull'Ucraina e Zelensky.