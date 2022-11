Milano, 5 nov.(Adnkronos) – "E' stato bello, oggi, vedere tanti esponenti di diverse forze politiche in piazza con noi del Terzo Polo, dalla Moratti a Cottarelli, passando per Gori in video, ma anche Marco Cappato". Così il segretario lombardo di Azione, Niccolò Carretta, commentando la manifestazione che si è tenuta oggi a Milano.

"Politicizzare il dramma della guerra -conclude- è sbagliato".