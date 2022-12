Ucraina: Casa Bianca, 'Zelensky a Washington, sostegno a Kiev per tutto tempo necessario'

Ucraina: Casa Bianca, 'Zelensky a Washington, sostegno a Kiev per tutto ...

Ucraina: Casa Bianca, 'Zelensky a Washington, sostegno a Kiev per tutto ...

Ucraina: Casa Bianca, 'Zelensky a Washington, sostegno a Kiev per tutto ...

Washington, 21 dic. (Adnkronos) - La Casa Bianca annuncia ufficialmente la visita di Volodymyr Zelensky oggi a Washington, precisando che il presidente ucraino sarà accolto da Joe Biden alle 14 ora locale, le 20 in Italia, nel South Lawn della residenza del presidente Usa. A seguire, l'i...

Washington, 21 dic.

(Adnkronos) – La Casa Bianca annuncia ufficialmente la visita di Volodymyr Zelensky oggi a Washington, precisando che il presidente ucraino sarà accolto da Joe Biden alle 14 ora locale, le 20 in Italia, nel South Lawn della residenza del presidente Usa. A seguire, l'incontro tra i due leader nello Studio Ovale e poi alle 16.30 ora locale, le 22.30, la conferenza stampa congiunta.

"I presidente Biden è ansioso di ricevere il presidente Zelensky alla Casa Bianca" riferisce ancora la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre confermando anche che dopo l'incontro con Biden Zelensky interverrà al Congresso "a dimostrazione del grande, bipartisan sostegno per l'Ucraina".

"Trecento giorni fa, la Russia ha lanciato il suo brutale assalto contro l'Ucraina, in risposta il presidente Biden ha riunito il sostegno del mondo per il popolo ucraino che difende la propria sovranità e territorio", afferma ancora la portavoce sottolineando che Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari. "La visita sottolineerà l'inamovibile impegno degli Usa a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, con l'assistenza economia, umanitaria e militare", conclude la nota.