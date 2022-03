Roma, 14 mar. (Adnkronos) – La polizia ha fatto irruzione in tenuta antisommossa nella proprietà di lusso nel centro di Londra di proprietà dell'oligarca russo Oleg Deripaska, per sgomberarla dopo che stamattina era stata occupata abusivamente in sostegno all'Ucraina. Gli occupanti avevano appeso una bandiera ucraina a una finestra e uno striscione che diceva: "Questa proprietà è stata liberata".