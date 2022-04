Ucraina: Casellati, Cina si adoperi per soluzione diplomatica'**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Siamo particolarmente angosciati per il conflitto in Ucraina e per le sue conseguenze di carattere umanitario, economico -inclusa la sicurezza alimentare- gravemente minacciata dal conflitto. Mi auguro dal profondo del cuore che la stabilità internazionale e la pace siano ripristinate anche in Europa; per questo non posso che auspicare che la Cina usi tutta la sua autorevolezza e il suo status di superpotenza per favorire il negoziato e per giungere, al più presto, a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante un incontro ha in videconferenza con il presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, Wang Yang, membro del Comitato permanente del Politburo del Partito comunista cinese.