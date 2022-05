Ucraina: Casellati, 'sostegno a Kiev ricercando sempre negoziato'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Oltre al concreto sostegno all'Ucraina, non dobbiamo abbandonare la ricerca di vie diplomatiche per far cessare il fuoco e delineare prospettive di pace, anche quando il negoziato sembra impossibile. Ritengo che questo debba sempre rimanere l'obiettivo finale dei nostri sforzi".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrando Thomas Hefti, presidente del Consiglio degli Stati, e Irene Kalin, presidente del Consiglio nazionale, i due rami del Parlamento svizzero.