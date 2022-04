Ucraina: Casini, 'partito Putin in Europa, da noi situazione migliore, abbiamo preso abbaglio'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Vedo un partito attivo di Putin in Europa. In Italia constato che Meloni ha fatto una scelta di responsabilità nazionale, perché sta sostenendo una posizione atlantica e filo Nato”. Matteo Salvini “più a malincuore, con qualche esitazione, però è nel Governo e vota le cose che dice Draghi.

Per cui direi che in Italia stiamo meglio che altrove”. Lo afferma Pier Ferdinando Casini, ospite di "Radiouno in Viva voce" su Radiouno Rai.

Silvio Berlusconi, dice ancora l'ex presidente della Camera "è stato onesto: non ha smentito di esser amico di Putin ma alla fine ha detto onestamente che è uno degli amici delusi. L'abbaglio collettivo nei confronti di Putin lo abbiamo preso tutti d'altra parte”.