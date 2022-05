Ucraina: caso Petrocelli, verso dimissioni componenti comm. Esteri, tranne Dessì

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti parlamentari mentre è in corso la riunione dei capigruppo con la presidente Elisabetta Casellati sul caso Petrocelli, starebbe prendendo piede la decisione di procedere con le dimissioni dei componenti della commissione Esteri di palazzo Madama.

A quanto viene riferito, avrebbe mostrato perplessità rispetto a questa scelta Emanuele Dessì, ex M5S ora nel Misto.

Nel caso Dessì scegliesse di non dimettersi, fanno notare le stesse fonti, la commissione decadrebbe comunque in quanto non sarebbe garantita la funzionalità dell'organismo.