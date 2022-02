Ucraina: Castaldo (M5S), 'Europa sia più protagonista'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "L’Europa, in questo momento, è poco presente nel negoziato per la soluzione della crisi tra la Russia e l’Ucraina, sebbene ci interessi tantissimo". Lo afferma Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Quella che si sta combattendo -aggiunge- è una guerra di nervi portata avanti da parte di Mosca per riaffermare il suo status di potenza regionale e globale, e quindi per cercare di strappare il miglior negoziato possibile ben sapendo che il tempo sta correndo veloce e contro i suoi interessi.

Col tempo, infatti, si rafforzeranno le capacità militari dell’Ucraina, senza dimenticare che il percorso di avvicinamento verso l’Unione europea e la Nato del Paese tenderà a proseguire. Dall’altro lato, in questa alleanza un po’ innaturale in cui è costretta con la Cina sarà sempre di più un junior partner con la conseguente limitata possibilità di strappare un accordo per tutelare i suoi interessi di sicurezza".

"L’Europa dovrebbe essere più protagonista ma non ne ha i mezzi: dovremmo avere già costruito quell’unione della difesa della quale si parla da tanto tempo per avere finalmente la nostra autonomia strategica, un’autonomia da attuare nei tempi più brevi possibili, altrimenti -conclude Castaldo- rischiamo di essere più spettatori che attori in un gioco dal quale dipende la nostra sicurezza, non solo militare e politica ma anche economica ed energetica”.