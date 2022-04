Ucraina: Castellone (M5S), 'Draghi e Guerini condividano strategia con Parlamento'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Dal primo giorno di questo conflitto ci siamo schierati con l'Ucraina, abbiamo supportato il popolo ucraino e ci siamo assunti le nostre responsabilità, ma nel rispetto dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite che sancisce il diritto all'autodifesa di uno Stato.

Sentire Stati Uniti e Gran Bretagna parlare di controffensiva ci spaventa e il rischio di un'escalation militare evidentemente c'è". Lo ha dichiarato alla trasmissione di La7 'Coffee Break' la senatrice Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato.

"Condivido in pieno le parole del presidente Mattarella sulla necessità di potenziare la via del dialogo e della diplomazia per arrivare a un cessate il fuoco. Abbiamo chiesto al presidente Draghi e al ministro Guerini di condividere con il Parlamento quale che saranno le scelte che verranno fatte, perché questi decreti interministeriali sull'invio di armi sono giustamente secretati, ma quantomeno il Parlamento vuole condividere con il Governo la strategia che si intenderà adottare", ha concluso Castellone.