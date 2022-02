Ucraina: Castellone, 'M5S pacifista, Ue e Italia lavorino per la pace'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "La nostra massima vicinanza e solidarietà alla popolazione ucraina. La violenta aggressione militare russa contro l’Ucraina è un atto gravissimo e ingiustificabile che il Movimento 5 Stelle condanna con fermezza, chiedendo alla Russia di interrompere immediatamente le operazioni militari".

Così Mariolina Castellone, capogruppo M5S, dopo l'informativa del premier Mario Draghi al Senato sull'Ucraina.

"Tacciano le armi. La parola torni subito alla diplomazia. Nessuna istanza geopolitica può essere risolta attraverso l'uso della forza. La guerra, come recita la nostra Costituzione, non può essere il mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'unica strada è data del dialogo e dalla diplomazia".

"La storia non può, e non deve tornare indietro", ha proseguito la Castellone.

"Nel 2022 è inaccettabile scatenare una guerra nel cuore dell’Europa, tanto più dopo una drammatica pandemia e una durissima crisi economica. L'Europa unita, nata sulle macerie della Seconda guerra mondiale, si mobiliti per raggiungere un immediato cessate il fuoco. L'Italia, fondata sul ripudio della guerra, si ponga alla testa degli sforzi diplomatici europei per far tacere le armi e ridare la parola alla diplomazia. Il Movimento 5 Stelle, da sempre pacifista, oggi chiede al governo di impegnarsi per riportare subito la pace in Ucraina e in Europa".