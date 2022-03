Ucraina: Castellone, 'M5S vota sì a risoluzione con dolore nel cuore' (2)

(Adnkronos) – Castellone ha poi giudicato "doverose le sanzioni adottate", ma "nessun paese in Europa potrà fare fronte da solo" ai contraccolpi che ne deriveranno. "Se l'Europa è diventata Europa dei popoli, mettendo al centro la tutela dei beni comuni", allora per il M5S è necessario che sia "utilizzato uno strumento di debito condiviso per affrontare l'ennesima crisi", con un "recovery fund, declinato in piano energetico, prestando sostegno ai Paesi che più risentiranno di questa crisi.

Dobbiamo proteggere i cittadini e le imprese guardando al futuro, puntando sulle rinnovabili e sulla transizione ecologica ed evitando passi indietro sul ricorso a combustibili fossili inquinanti".