Ucraina centro d'Europa, da Consiglio Ue a nuova riunione volenterosi

Milano, 21 mar. (askanews) – L’Ucraina e il suo futuro al centro dei pensieri dell’Europa, per due giorni tema delle discussioni del Consiglio europeo a Bruxelles e la prossima settimana, il 27 marzo, sul tavolo di una nuova riunione dei cosidetti “volenterosi” a Parigi, a cui parteciperà anche il presidente Volodomyr Zelensky, come annunciato dal Capo di Stato francese Emmanuel Macron.

“L’obiettivo, per me, giovedì, è innanzitutto che ci sia un impegno ribadito, esplicito e forse un po’ specifico per il sostegno a breve termine all’Ucraina, che è la priorità”, ha detto.

Sostegno che è stato nuovamente sottolineato nell’ultimo Consiglio europeo che, si legge nelle conclusioni “ribadisce il suo continuo e incrollabile sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L’Unione europea mantiene il suo approccio di ‘pace attraverso la forza’”.

Il testo, come già accaduto, è stato approvato da 26 Paesi, senza l’Ungheria di Orban.