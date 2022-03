Ucraina, chi è il capo dell’esercito che sta tenendo testa alle armate russe

Valery Zaluzhny, ecco chi è il capo dell'esercito dell'ucraina.

L’offensiva russa in Ucraina sarebbe dovuta essere una passeggiata per Vladimir Putin, ma non è andata come sperava. Dietro la resistenza, anche civile, dell’Ucraina vi è però il capo dell’esercito ucraino.

Chi è il capo dell’esercito dell’Ucraina

Il suo nome è Valery Zaluzhny ed ha 48 anni. È stato messo a capo dell’esercito ucraino nel mese di luglio del 2021, con nomina diretta da parte del presidente Zelensky. Il suo curriculum parla per sè. Una persona competente in più ambiti, più europeo che asiatico e fortemente cattolico. Questo è un breve ritratto di Zaluzhny. All’età di 24 anni, nel 1997, Zaluzhny si arruola nell’esercito ucraino e successivamente, nel 2007 consegue anche la laurea all’Accademia di difesa nazionale.

Tra le sue esperienze belliche figura la guerra di difesa dell’Ucraina contro i separatisti filo russi nel Donbass. A parlare del generale è l’Economist, che spiega come la sua impostazione militare sia di base filo occidentale. Zaluzhny, oltre a comandare le truppe, ha anche il compito di rendere più moderno l’esercito. Il capo delle forze armate ucraine si è inoltre detto favorevole all’ingresso della sua Nazione nella Nato.

Valery Zaluzhny non ha paura delle truppe russe

La preparazione militare di Valery Zaluzhny ha permesso alle truppe ucraine di resistere strenuamente all’esercito russo, che è uno dei più forti e organizzati al mondo. Zaluzhny è inoltre un uomo infinitamente coraggioso e non ha mai temuto il nemico. A confermare il suo coraggio vi è un’intervista che Zaluhzny aveva rilasciato poco prima dell’inizio del confilitto. Sicuro si sè, il capo dell’esercito aveva dichiarato di avere delle truppe ben equipaggiate e con armi moderne.

In caso di attacco russo non avrebbe affrontato il nemico mettendo fiori nelle armi, ma avrebbe risposto con droni e missili anticarro.