Ucraina: Cia, 'Putin potrebbe volersi vendicare su Prighozin'

Washington, 21 lug. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di guadagnare tempo mentre cerca di capire come comportarsi con Yevgeny Prighozin. Lo afferma il direttore della Cia William Burns, secondo cui l'ammutinamento del capo del Gruppo Wagner, un mese fa, ha messo in luce significative debolezze nel sistema di potere che Putin ha costruito.

Parlando all'Aspen Security Forum, Burns ha detto che il leader russo potrebbe ancora chiedere vendetta contro Prigozhin. "Quello a cui stiamo assistendo è una danza molto complicata", ha aggiunto. È probabile che Putin stia cercando di guadagnare tempo mentre elabora il modo migliore per trattare con il leader del gruppo Wagner, ha detto ancora, in quanto il gruppo mercenario è ancora utile per la leadership della Russia in Africa, Libia e Siria.

"Putin è qualcuno che generalmente pensa che la vendetta sia un piatto che va servito freddo", ha detto Burns. "Nella mia esperienza, Putin è l'ultimo apostolo della vendetta, quindi sarei sorpreso se Prigozhin sfuggisse a ulteriori ritorsioni. Se fossi Prigozhin, non licenzierei il mio assaggiatore di cibo".