Ucraina: Cia, 'Russia pagherà un prezzo pesante'

Washington, 8 set. (Adnkronos) – La Russia "pagherà un prezzo molto alto" per molto tempo a causa della sua guerra in Ucraina. Lo ha affermato in una conferenza sulla sicurezza informatica a Washington il direttore della Cia Bill Burns. "Penso che se si guarda a quello che è stato l'andamento della guerra finora – ha aggiunto – è difficile vedere il risultato della guerra – e quello di Putin – come qualcosa di diverso da un fallimento.

Non solo è stata smascherata la debolezza dell'esercito russo, ma ci saranno, come risultato, danni a lungo termine all'economia della Russia e per generazioni di russi".