Ucraina, Cina: dalla Nato fake news sul nostro sostegno a Mosca

Roma, 24 mar. (askanews) – La Cina ha risposto alle accuse del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di offrire “sostegno politico” alla Russia e di diffondere “bugie” sull’invasione dell’Ucraina. Pechino, stretto partner economico e diplomatico di Mosca, finora non ha mostrato né sostegno né disapprovazione dell’invasione russa, chiedendo moderazione da entrambe le parti. L’Occidente sta esortando la Cina a rendere chiara la sua opposizione. “Accusare la Cina di diffondere false informazioni sull’Ucraina è la stessa cosa di diffondere false informazioni la Cina ha sempre fatto sforzi positivi per raggiungere un cessate il fuoco e terminare la guerra il prima possibile evitare una crisi umanitaria e ripristinare la pace e la stabilità in modo obiettivo ed equo abbiamo sempre sostenuto che l’Ucraina dovrebbe diventare un ponte tra Est e Ovest piuttosto che essere in prima linea in un gioco di grandi potenze” ha detto Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese.