Ucraina, Cina definisce le immagini di Bucha “molto disturbanti”

Roma, 6 apr. (askanews) – La Cina, che non ha ancora esplicitamente condannato l’invasione russa in Ucraina, ha definito le notizie e le immagini di civili morti nella città ucraina di Bucha “molto disturbanti”, mentre cresce la condanna internazionale per quello che il presidente ucraino Zelensky ha chiamato “un genocidio” compiuto dai russi.

“Le notizie rilevanti e le immagini di morti civili a Bucha sono molto disturbanti, la verità e la reale entità della situazione vanno chiarite.

I temi umanitari non devono essere politicizzati, qualsiasi accusa deve basarsi sui fatti. Prima che sia disponibile l’esito delle indagini, tutte le parti devono mantenere moderazione ed evitare accuse senza fondamento”, ha affermato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

“La Cina dà grande importanza al tema della situazione umanitaria in Ucraina e segue da vicino i danni sofferti dai civili”, ha aggiunto.