I punti principali del piano cinese sulla guerra in Ucraina sono diversi ed erano tutti molto attesi.

Porre fine alle ostilità, proteggere gli impianti nucleari, riprendere i colloqui di pace, eliminare le sanzioni, rispettare la sovranità di tutti i Paesi e gli interessi e le preoccupazioni.

Ucraina, Cina: il documento per la risoluzione della crisi

Fermare le ostilità, proteggere gli impianti nucleari, riprendere i colloqui di pace, eliminare le sanzioni, rispettare la sovranità di tutti i Paesi ma anche gli interessi e le preoccupazioni per la sicurezza.

Ci sono diversi punti importanti nel piano cinese sulla guerra in Ucraina. “La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina” è il titolo del documento composto da dodici punti, presentato dal Ministero degli Esteri di Pechino. Non contiene concetti che non siano già stati espressi diverse volte nelle dichiarazioni e in altri documenti, ma si tratta di un documento generale che ribadisce la posizione cinese sul conflitto. Sono presenti concetti importanti per gli ucraini me anche per i russi, con tanto di stoccate agli Stati Uniti e alla Nato, che Pechino continua a considerare le vere cause dell’inizio della guerra.

Il documento evita di affrontare la questione del territorio conquistato e occupato dalla Russia in Ucraina.

I punti del documento cinese

I punti del documento cinese sulla guerra in Ucraina sono: