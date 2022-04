Ucraina: Ciriani, 'solidarietà a Meloni, ministro Bianchi intervenga prontamente'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Le parole di Luciano Canfora sono l'esempio di quel reducismo becero e volgare pronto a ricorrere alla diffamazione e all'insulto per screditare chi non la pensa come loro. Fortunatamente i sondaggi, i continui e crescenti attestati di stima e consenso verso Giorgia Meloni, prima, e Fratelli d'Italia, poi, dimostrano quanto queste manifestazioni di odio sono sempre più residuali e minoritarie.

Ciò nonostante vanno censurate con fermezza e decisione, soprattutto quando queste dichiarazioni vengono fatte da un esponente della cultura, peraltro dinanzi a una platea di studenti, che dovrebbe fare della moderazione e del rispetto dell'altrui persona un punto di riferimento. Dal Gruppo di Fdi al Senato solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni e chiediamo al ministro Bianchi di intervenire prontamente per censurare questo gravissimo episodio". Lo afferma il capogruppo, Luca Ciriani.