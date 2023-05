Ucraina: Clinton, 'nel 2011 sapevo che attacco Putin era solo questione di tempo'

Washington, 5 mag. (Adnkronos) - "Vladimir Putin mi disse nel 2011 - tre anni prima di prendere la Crimea - di non sostenere l'accordo che avevo fatto con Boris Eltsin. 'Non sono d'accordo - mi disse - E non lo sostengo. E non ne sono vincolato'. E sapevo da quel giorno in p...

Washington, 5 mag. (Adnkronos) – "Vladimir Putin mi disse nel 2011 – tre anni prima di prendere la Crimea – di non sostenere l'accordo che avevo fatto con Boris Eltsin. 'Non sono d'accordo – mi disse – E non lo sostengo. E non ne sono vincolato'. E sapevo da quel giorno in poi che era solo una questione di tempo". Lo scrive il Financial Times, citando l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che afferma di aver realizzato nel 2011 che fosse "solo una questione di tempo" prima che Vladimir Putin si muovesse contro l'Ucraina dopo aver avuto parlato con il presidente russo a Davos, in Svizzera.

Durante quell'incontro, afferma Clinton, Putin rifiutò un accordo mediato dagli Stati Uniti e concordato dal suo predecessore, Boris Eltsin, per rispettare il territorio dell'Ucraina in cambio della rinuncia di Kiev al suo arsenale nucleare dell'era sovietica.