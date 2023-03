Ucraina: Cnn, 'abbattuto drone cinese civile 'riadattato e armato''

Kiev, 16 mar. (Adnkronos) - Un drone per uso civile di fabbricazione cinese, riadattato e armato per la guerra, è stato abbattuto dall'esercito di Kiev nell'Ucraina orientale nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Lo rende noto la Cnn, che ha potuto visionare il relitto del...

Kiev, 16 mar. (Adnkronos) – Un drone per uso civile di fabbricazione cinese, riadattato e armato per la guerra, è stato abbattuto dall'esercito di Kiev nell'Ucraina orientale nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Lo rende noto la Cnn, che ha potuto visionare il relitto del velivolo senza pilota colpito da armi automatiche A-47.

Il drone era un Mugin-5, un uav commerciale realizzato da un produttore cinese con sede nella città portuale di Xiamen, sulla costa orientale della Cina. Alcuni blogger tecnologici affermano che le macchine sono conosciute come "droni Alibaba" in quanto erano disponibili per la vendita a un prezzo di circa 15.000 dollari sui siti web del mercato cinese tra cui Alibaba e Taobao.

Mugin Limited ha confermato alla Cnn che si trattava di un loro prodotto, definendo l'incidente "profondamente sfortunato". È l'ultimo esempio di un drone civile che è stato adattato e trasformato in arma dall'invasione russa dell'Ucraina.