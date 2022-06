Ucraina, CNN: “Usa non sosterranno piano Italia”. NATO: “Guerra potrebbe durare anni”

Citando due funzionari americani, la CNN ha dichiarato che gli USA non sosterranno il piano di pace avanzato dall'Italia.

Mentre i diplomatici stanno valutando il piano di pace in quattro punti proposto dall’Italia, la CNN ha reso noto che gli USA non lo sosterranno. Intanto la NATO si è detta preoccupata per una durata prolungata del conflitto in Ucraina.

Diplomazia valuta piano Italia

Citando fonti vicine ai colloqui, la CNN ha affermato che funzionari statunitensi e alleati europei NATO continuano ad incontrarsi per discutere i potenziali piani per un cessate il fuoco e porre fine alla guerra attraverso un accordo. In uno di questi incontri si sarebbe discusso anche del piano di pace italiano. In ambito NATO, si legge ancora sull’emittente americana, c’è “crescente preoccupazione” per il fatto che “se gli ucraini e i russi non si rimetteranno al tavolo per cercare un accordo la guerra potrebbe trascinarsi per anni“.

CNN: “USA non sosterranno piano di pace dell’Italia”

Citando due funzionari statunitensi vicini ai colloqui in ambito NATO, sempre la CNN ha reso noto che l’amministrazione USA non sosterrà il piano di pace in quattro punti proposto dall’Italia. Nei giorni scorsi, l’ambasciatrice USA all’ONU Linda Thomas Greenfield aveva espresso invece apprezzamento per la nostra proposta.

Ambasciatore ucraino ad Ankara: “Grano rubato dai russi”

L’ambasciatore ucraino ad Ankara Vasyl Bodna ha accusato la Russia di essersi impossessata del grano ucraino e di averlo spedito in molti paesi inclusa la Turchia:”La Russia ha vergognosamente rubato grano ucraino e l’ha inviato aldilà del mare dalla Crimea fino alla Turchia“.

Lo stesso ha chiesto alla Turchia un aiuto per risolvere il caso.