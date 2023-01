Ucraina: colloquio Kiev-Washington su sicurezza energetica

Kiev, 5 gen. (Adnkronos) - Il capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere per la Sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante il quale ha discusso di un ulteriore coordinamento per garantire la sicu...

(Adnkronos) – Il capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere per la Sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante il quale ha discusso di un ulteriore coordinamento per garantire la sicurezza energetica dell'Ucraina. Secondo il servizio stampa della presidenza, Yermak ha anche informato l'interlocutore dell'attuale situazione al fronte e delle possibili azioni del nemico nei prossimi mesi.

Yermak ha sottolineato l'importanza di "un sostegno efficace e continuo all'Ucraina da parte dei partner per garantire le esigenze di difesa per una risposta adeguata alle sfide future".

Allo stesso tempo, ha ricordato le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pronunciate dopo l'incontro con il presidente Joe Biden a Washington, in merito all'importanza di "creare un efficace scudo aereo per l'Ucraina: distruggendo il sistema energetico del nostro paese con missili e droni kamikaze, la Russia cerca di usare il freddo come arma di distruzione di massa contro cittadini pacifici".

Il capo dell'ufficio del presidente ha espresso "gratitudine alla parte americana per la comprensione della situazione e la disponibilità a continuare a sostenere l'Ucraina nella lotta per l'indipendenza, la libertà e i valori democratici".