Una scuola di Mariupol è stata colpita dai bombardamenti. Nell'edificio si erano rifugiate 400 persone e tra le macerie ci sono donne e bambini.

Ucraina, colpita una scuola a Mariupol: nell’edificio si erano rifugiate 400 persone

Questa mattina all’alba le sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni dell’Ucraina.

Il Consiglio municipale di Mariupol ha denunciato il bombardamento da parte delle forze russe di una scuola dove si erano rifugiate 400 persone. Su Telegram, il consiglio ha rifertito che l’edificio è stato completamente distrutto e ci sono molte persone intrappolate tra le macerie. Nella scuola erano presenti donne, bambini e anziani, come hanno riportato le autorità. Per il momento non ci sono informazioni più dettagliate su eventuali vittime e feriti.

Almeno 266 civili uccisi a Kharkiv

Sono almeno 266 i civili uccisi negli scontri nella regione di Kharkiv. Lo ha denunciato Sergei Bolvinov, che ha sottolineato che tra le vittime ci sono anche 14 bambini. Kharkiv continua ad essere bersagliata dalle truppe russe e diversi edifici residenziali sono stati colpiti in questi giorni. Almeno cinque persone sono morte dopo il bombardamento di un palazzo residenziale vicino ad una zona industriale e tra le vittime c’è anche un bambino di 9 anni.