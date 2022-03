Ucraina: combattimenti in strada a Mariupol, carristi dell'Azov sparano a russi (video)**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "I carristi del reggimento Azov distruggono carri armati, Bbm (veicoli corazzati da combattimento, ndr), fanteria degli occupanti russi. Durante la battaglia per le strade di Mariupol sono stati distrutti 4 carri armati e diverse unità di veicoli corazzati, le petroliere Azov mostrano al nemico chi è il padrone delle strade di Mariupol".

In un video, diffuso dal canale Telegram del battaglione ucraino Azov, sono mostrate le immagini di un combattimento per le strade di Mariupol, in cui i carri armati ucraini aprono il fuoco verso quelli russi. In una spettrale Mariupol, deserta e costellata da spruzzi di neve ancora fresca, si sente solo il rimbombare dei colpi dell'artiglieria pesante dei militari. In lontananza, i palazzoni della città, alcuni diroccati, altri abbattuti. Il video è visibile sul sito www.adnkronos.com.