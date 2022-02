Ucraina: Comitato Paralimpico Internazionale, 'in contatto con rappresentanti dei due paesi'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Tra pochi giorni si svolgeranno le Paralimpiadi di Pechino, in programma dal 4 al 13 marzo e il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) ha affermato di essere in trattative con rappresentanti di Russia e Ucraina. L'Ipc insieme al Cio aveva chiesto di rispettare la tregua olimpica da sette giorni prima dell'inizio delle recenti Olimpiadi invernali di Pechino fino a sette giorni dopo la fine delle Paralimpiadi.

"In quanto organizzazione politicamente neutrale, l'attenzione dell'Ipc rimane sui Giochi imminenti piuttosto che sulla situazione in corso", si legge in una nota.