Ucraina: commissaria Denisova, 'a Kherson medicine per 2 settimane'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "A Kherson le medicine basteranno per due settimane. In città già mancano le soluzioni per le flebo. Sono pochissime le medicine per i malati cardiaci e l'ossigeno non sufficiente. Nella regione rimangono circa 500mila abitanti mentre prima dell'invasione erano più di 1 milione".

Lo comunica la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova, aggiungendo che "nei primi giorni dell'invasione i russi hanno saccheggiato tutte le farmacie e portato tutto in Crimea. In cambio forniscono cibo e medicine scaduti 5 anni fa e ci chiedono elenchi delle persone e i dati dei passaporti".