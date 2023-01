Ucraina: commissario russo diritti umani, 'da Kiev approccio pragmatico'

Mosca, 12 gen. (Adnkronos) - Il commissario russo per i diritti umani Tatiana Moskalkova ha affermato che sia Mosca che Kiev sono interessate a futuri contatti tra i loro commissari per i diritti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Tass, ripresa dal Guardian. A seguito dell'i...

(Adnkronos) – Il commissario russo per i diritti umani Tatiana Moskalkova ha affermato che sia Mosca che Kiev sono interessate a futuri contatti tra i loro commissari per i diritti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Tass, ripresa dal Guardian. A seguito dell'incontro in Turchia con il suo omologo ucraino Dmytro Lubinets, la Moskalkova ha affermato di ritenere che l' Ucraina abbia adottato un approccio pragmatico nelle discussioni in corso tra le due parti.

Nell'incontro che si è tenuto ieri, i due commissari hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri, rilasciando ciascuna altri 40 combattenti catturati. "Hanno adottato un approccio pragmatico e sono pronti al dialogo", ha commentato la Moskalkova, parlando della controparte ucraina. “Abbiamo già risultati concreti sulla ricerca delle persone scomparse e sul ritorno dei bambini alle loro famiglie. Spero che il dialogo continui. La cosa più importante è che non dovrebbe essere politicizzato, ma basato esclusivamente su principi umanitari e sui diritti umani”.