Ucraina: consigliere economico Zelensky, 'Ue introduca tetto a prezzo petrolio russo'

Kiev, 28 set. (Adnkronos/Dpa) – Oleg Ustenko, consigliere economico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha chiesto all'Unione Europea di introdurre rapidamente, nel quadro delle sanzioni a Mosca, un tetto massimo al prezzo del petrolio russo trasportato via nave. "Il petrolio è una fonte significativa di entrate per la Russia, che viene utilizzata per finanziare la guerra con l'Ucraina", ha detto Ustenko ai giornalisti, aggiungendo che non fare nulla in tal senso significherebbe prolungare la guerra, cosa che sarebbe "semplicemente ridicola".

All'inizio di questo mese i ministri delle finanze del G7 hanno concordato un tetto massimo per il prezzo del petrolio russo. La Ue ha già adottato un embargo petrolifero di vasta portata che dovrebbe entrare in vigore il 5 dicembre. In base al tetto massimo suggerito, le compagnie europee non sarebbero più autorizzate a trasportare o assicurare le forniture di petrolio russo verso paesi terzi se il petrolio fosse acquistato a un prezzo superiore rispetto a quello fissato.

La Russia – ha affermato Ustenko – riceve oltre un miliardo di euro al giorno dalla vendita del suo petrolio e spende circa 950 milioni al giorno per la guerra contro l'Ucraina. Un tetto al prezzo ridurrebbe della metà le entrate petrolifere russe. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato proposte per nuove sanzioni contro la Russia che saranno discusse il 30 settembre a Bruxelles in una nuova riunione straordinaria dei ministri dell'Energia, nella quale si parlerà inoltre di misure contro la volatilità dei prezzi del gas e dell'elettricità.