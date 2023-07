Ucraina: consigliere Macron, 'Pechino fornisce attrezzature militari a Mosca'

Perigi, 21 lug. (Adnkronos) – La Cina sta consegnando attrezzature militari alla Russia da utilizzare in Ucraina. Lo ha detto Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, parlando con la Cnn all'Aspen Security Forum.

"Ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo che non facessero", ha aggiunto Bonne, precisando che Pechino sta consegnando "equipaggiamento militare … per quanto ne sappiamo, enormi capacità militari alla Russia". Funzionari francesi hanno riferito alla Cnn che Bonne faceva riferimento non alla consegna di armi, ma sia a tecnologie che all'assistenza non letale, come caschi e giubbotti antiproiettile.

"Ciò di cui abbiamo più bisogno è l'astensione cinese", ha detto Bonne. "Abbiamo bisogno che capiscano che l'Ucraina è un conflitto di portata globale e che non possiamo offrire all'Ucraina la sconfitta per ragioni di principio, ma anche per ragioni molto operative. E ciò che è in gioco per noi in Ucraina è molto più della sua sovranità. Riguarda la stabilità del mondo".