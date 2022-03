Ucraina: consigliere Navalny, 'fine guerra 9 maggio? Prematuro parlare di date'

Milano 27 mar. (Adnkronos) – "Vediamo tra qualche giorno. E' prematuro parlare del 9 maggio o di date specifiche". Così Vladimir Milov, consigliere del dissidente russo Alexey Navalny, in collegamento con "In Mezzo'ora in più" su Rai 3, a proposito dell'indiscrezione sulla fine del conflitto in Ucraina il 9 maggio.

"Non sappiamo quello che pensa Putin né quali potrebbero essere i prossimi passi", ha detto Milov, spiegando che "nelle prossime due settimane in base alla situazione sul campo di battaglia vedremo se i russi cercheranno un altro importante attacco a Kiev, un altro assalto importante sulle città ucraine, oppure cercheranno di mantenere quello che hanno già conquistato, instaurando un governo fantoccio tipo Germania orientale o Corea del nord, cercando di raggiungere un nuovo accordo per il cessate il fuoco e così via".

"Tutto – ha concluso il consigliere di Navalny – dipende in gran parte dalla situazione sul campo. Attualmente penso che ci sia una grande possibilità che gli ucraini cercheranno di riconquistare territori e città e questo sarebbe una cosa molto importante nel corso della guerra".