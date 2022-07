Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Il problema principale per i cittadini rimane l'acqua: sono costretti a percorrere chilometri per potersi mettere in fila dove viene distribuita. La gente è costretta a raccogliere l'acqua ovunque anche dalle pozzanghere. Mariupol necessita di un urgente intervento esterno".

Lo ha scritto su Telegram Petro Andriuscenko, consigliere del sindaco Mariupol.