Ucraina: consigliere sindaco, 'a Mariupol russi esumano morti e li portano nelle fosse comuni'

Mariupol, 10 lug. (Adnkronos) – "Gli occupanti hanno ripreso l'esumazione nei cortili dei grattacieli. I cadaveri vengono dissotterrati, posti in sacchetti di plastica e portati direttamente nella fossa comune di Staryy Krym con i camion, dove ce ne sono già tanti".

Lo ha scritto su Telegram il consigliere del sindaco di Mariupol Petr Andryushchenko.

"Militari e investigatori russi stanno interrogando i residenti sulle cause delle morti – prosegue Andryushchenko – Al cospetto degli uomini armati rispondono che tutti sono stati uccisi dall'esercito ucraino. Fabbricano prove false per dimostrare ai russi che non sono assassini".