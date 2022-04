Ucraina: console Milano, 'eventi per pace che non condannano aggressore per noi oltraggiosi'

Milano 8 apr. (Adnkronos) – "Tutti speriamo nella pace per l’Ucraina, ma forzarla prima del ripristino dei confini dell’Ucraina è inammissibile. Partecipare ad eventi organizzati a favore della pace senza che questi definiscano chiaramente l’aggressore e condannino i crimini da questo commessi è per noi oltraggioso".

Lo scrive su Facebook il Consolato generale d'Ucraina a Milano.

Interpellato dall'Adnkronos il console, Andrii Kartysh, premettendo che "percepiamo una continua solidarietà dai semplici italiani, come si vede dagli aiuti umanitari che vengono raccolti e spediti", spiega però che "a volte si verifica una cosa non molto piacevole: vengono organizzati in chiave di 'pace' eventi di raccolta fondi, come spettacoli o competizioni sportive, in cui purtroppo non si parla della guerra in Ucraina, del fatto che la responsabile della guerra sia la Russia, che la Russia è colpevole della morte dei cittadini civili e dei crimini di guerra avvenuti nella regione di Kyiv.

Questo per così dire viene oscurato e non viene discusso".

"Oppure – conclude il console – accadono delle vere provocazioni come quando cercano di organizzare qualche evento con la partecipazione comune di russi e ucraini, il che non è ammissibile".