Ucraina: Conte, 'da M5S no ambiguità, manifestazione pace senza cappello politico'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Da noi nessuna ambiguità" sulla guerra in Ucraina: "la posizione del M5S è sempre la stessa: ferma e risoluta condanna della Russia. Abbiamo condannato anche gli ultimi attacchi missilistici, abbiamo espresso sostegno alla popolazione ucraina ma il problema è che è scomparso il negoziato di pace che per noi è l’unica uscita.

Per questo auspichiamo una grande manifestazione nazionale, senza cappello politico, vorremmo che partecipassero tutti i cittadini, anche quelli che hanno sostenuto le forze di centrodestra" all'ultima tornata elettorale: "la pace non ha colori" e "l'unica via d'uscita a questa guerra è un negoziato". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, entrando a Montecitorio per l'assemblea con gli eletti.