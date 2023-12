Ucraina: Conte, 'da Meloni no idee e soluzioni, scommette su pelle Kiev'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In più occasioni la premier ha detto che scommette sulla vittoria dell'Ucraina, ma non si scommette sulla pelle della popolazione ucraina. Non c'è una via d'uscita al conflitto e anche oggi la premier non ci porta una soluzione. Qualche ...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "In più occasioni la premier ha detto che scommette sulla vittoria dell'Ucraina, ma non si scommette sulla pelle della popolazione ucraina. Non c'è una via d'uscita al conflitto e anche oggi la premier non ci porta una soluzione. Qualche elemento di speranza ci era venuta con la conversazione tra Meloni e i due comici russi, parlava di un'idea da tirare fuori al momento giusto, ma questa idea ce l'ha o no? Vista la gelosia con cui la custodisce dev'essere un'idea geniale, potrebbe promuoverla con una campagna simile a quella di Expo Roma per la quale ha preso 17 voti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.

"Sul conflitto in Medioriente la morte di tutti questi palestinesi sono un male necessario? Abbiamo ben 18mila vittime palestinesi. La presidente Meloni rappresenta l'Italia, deve dire basta a questa immane tragedia umanitaria", dice ancora Conte.