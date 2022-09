Ucraina: Conte, 'da Usa esibizione muscolare, rischio escalation'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Non ho mai messo in discussione l'alleanza euro-atlantica , il punto è capire come ci si sta. Gli interessi europei non combaciano perfettamente con quelli degli Stati Uniti. Mi sembra evidente che gli Usa ritengono che questo conflitto debba proseguire con una esibizione muscolare con il rischio di un conflitto nucleare.

E' una prospettiva che porta più vittime e più distruzione". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta nella puntata che andrà in onda questa sera.