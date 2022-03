Ucraina: Conte, 'invio armi per M5S sofferto, ma è legittima difesa'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – L'invio di mezzi militari all'Ucraina "è stato un passaggio molto sofferto per il M5S, anche la nostra Carta dei principi e dei valori indica la pace come strumento di dialogo, per noi la pace non è un'appendice o una coccarda da appuntare al petto, per non è un faro.

Però siamo in un caso plateale e clamoroso di esercizio della legittima difesa: gli approvvigionamenti, quel che sta arrivando" a Kiev "non sono uno strumento di offesa ma di legittima difesa per non lasciare la popolazione ucraina inerme a fronteggiare l'aggressione russa". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un'intervista su Instagram con la testata Fanpage.