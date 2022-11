Roma, 5 nov (Adnkronos) – "Con l'invio di armi si consegna il mondo intero al conflitto nucleare". Lo ha detto al Tg1 Giuseppe Conte che, alla domanda sulla presenza di Enrico Letta alla manifestazione di Roma, ha spiegato: "Era importante essere qui.

Ben vengano tutte le presenze possibili però è chiaro che devono essere conseguenti, non si può stare solo in piazza e in Parlamento non essere conseguenti".