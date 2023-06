Ucraina: Conte, M5S non è per dittatura, Meloni parli di quelle che ha avuto Italia'**

**Ucraina: Conte, M5S non è per dittatura, Meloni parli di quelle che ...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Non abbiamo mai detto che noi preferiamo vivere in una dittatura e rassegnarci ad una dittatura. Sorprende che il presidente del Consiglio ha sciorinato tutti i regimi autoritari del mondo, ha richiamato il regime di Fidel Castro, di Maduro, ma abbiamo avuto una dittatura in casa nostra, parliamo di quella, perchè è stata opprimente, pervasiva, totalitaria". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno 'Guerra o pace?', tornando sull'intervento alla Camera della premier, Giorgia Meloni, di mercoledì scorso, che aveva ripreso un'affermazione di Domenico De Masi 'è meglio vivere sotto una dittatura che morire'.

"Se dobbiamo parlare di dittature, presidente del Consiglio, venga a parlarci -ha insistito il leader M5S- di quelle che abbiamo avuto in casa per prima. Il rischio è che qualcuno possa alzarsi e dire: però non è sufficiente dire che hanno sbagliato solo con le leggi razziali e non è sufficiente dire io non ho più simpatie per il fascismo, parliamo un po' dei partigiani, entriamo più nel dettaglio se vogliamo essere gli amanti della libertà, quelli che ci insegnano cos'è una dittatura e quelli che ci dicono cos'è una dittatura".

"Non mi piace attaccare la stampa", ma "il 'Corriere', dopo le liste di proscrizione dove erano tutti putiniani, oggi, sottilmente, nell'edizione on line, nella rubrica di Beppe Severgnini, pubblicano una lettera senza nessun commento: partono da De Masi per arrivare alla conclusione, senza nessun commento. Questo lettore dice adesso capiamo Conte da chi imparato a scrivere i Dpcm che hanno trattato i nostri cittadini come i neri e come gli Ebrei durante il fascismo. Quindi -ha concluso l'ex premier- sono diventato un pazzo dittatore, criminale, che ha approfittato della pandemia per distruggere il Paese, senza nessun commento e presa di distanza da parte del giornalista, perchè mi è stato attribuito il pensiero di De Masi per attaccare il Movimento 5 stelle".