Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Credo effettivamente che alcuni player che operano e hanno rilievo nella comunità internazionale, e non sono ancora schierati, possono dare un contribuito maggiore" sui negoziati per risolvere la guerra in Ucraina. "Vedi Cina, Turchia e Israele.

Per le vie diplomatiche non c'è mai limite", dunque "lo spero". Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte.