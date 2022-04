Ucraina: Conte, 'massimo sostegno a Di Maio, minacce inaccettabili'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "No, non ho sentito Di Maio perché ho saputo delle minacce quando ero qui, ma abbiamo subito manifestato un sostegno. Non possiamo accettare che ci siano delle persone che facciano di queste minacce, devono essere assicurate alla giustizia", dunque "massima solidarietà e massimo sostegno morale al ministro Di Maio".

Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il convegno 'Social network, blockchain e metà verso' al Chiostro della Minerva, sulle nuove minacce al responsabile della Farnesina.