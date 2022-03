Roma, 8 mar (Adnkronos) – "Non prenderò provvedimenti" su Vito Petrocelli, che "si è sempre astenuto per esercitare in modo imparziale il suo ruolo di presidente della commissione Esteri del Senato. In aula ha esercitato questo voto di coscienza, me lo aveva anticipato.

Non ci sarà alcun provvedimento". Lo ha detto Giuseppe Conte a Mattino 5, a proposito del voto in Senato sulla situazione in Ucraina.