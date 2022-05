Ucraina: Conte, 'non può andare avanti da sé, decidendo di volta in volta che fare'**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Il M5S non fissa bandierine. Noi facciamo un discorso chiaro. Il tema è che stiamo vivendo uno scenario di emergenza assolutamente imprevisto: questo governo per l'emergenza pandemica e il Pnrr. Ha avuto un mandato anche da noi su queste cose.

Affrontare una guerra in Ucraina non era nell'ordine delle cose". Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7.

"Ora noi non possiamo pensare che il governo vada avanti da sè, decidendo di volta in volta cosa fare e come posizionarsi, perchè non ha il mandato politico".