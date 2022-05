Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Dopo 70 giorni di guerra non vogliamo sentir parlare di armi sempre più pesanti ma di una svolta decisa per un negoziato. Servono soluzioni diplomatiche per mettere fine al conflitto. È giusto e doveroso che il Parlamento possa esprimere un chiaro indirizzo e che il Governo lo ascolti".

Lo ribadisce il leader del M5S Giuseppe Conte in un post su Facebook.