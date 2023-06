Ucraina, Conte: Pd cambi linea, finora linea bellicista

Manduria (Ta), 12 giu. (askanews) – “Il campo largo è una formula che non esiste. Qui si tratta di fare opposizione intransigente in modo serio, piuttosto che votare come fanno alcune forze che dicono di essere opposizione con il governo. Da questo punto di vista a noi interessa offrire una visione diversa di paese”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del Forum in Masseria a Manduria.

“Sui vari provvedimenti purtroppo – ha aggiunto – qualche volta possiamo dare una mano in modo costruttivo, come il Pnrr.

“Confido che ci possa essere una svolta, finora il Pd continua sulla linea bellicista quando si tratta di votare concretamente i vari provvedimenti”. Ha detto Giuseppe Conte sulla linea del Pd sulla guerra in Ucraina.

“Sulla guerra la nostra posizione è molto chiara. Noi stiamo abbracciando una strategia militare definita a Washington; sono i nostri alleati – ha spiegato Conte – ma con gli alleati si parla, se invece facciamo gli scendiletto non sono alleati ma sono il nostro riferimento padronale”.

“Agli alleati – ha aggiunto – si spiega che per noi questa strategia militare con questa escalation militare ci porta soltanto a sempre più enormi rischi, anche con quello di deflagrazione nucleare. Noi siamo per una svolta negoziale, che va perseguita con forza tutelando gli interessi vitali dell’Ucraina ma sicuramente coinvolgendo la Santa Sede e tutti i player internazionali. Qui non c’è una via d’uscita se non distruzione, con perdita di centinaia di migliaia di famiglie e di intere città”.